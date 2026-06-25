Hasil Game 3 Final IBL 2026: Pelita Jaya Sikat Bogor Hornbills 74-61, Gelar Juara Mendekat

Pelita Jaya Jakarta menang 74-61 atas Bogor Hornbills di Game 3 Final IBL 2026 (Foto: IBL)

JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta sukses mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 dalam Game 3 Final IBL 2026. Laga tersebut berlangsung di GOR Laga Tangkas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 24 Juni 2026 malam WIB.

Sejak awal pertandingan, Pelita Jaya langsung bermain agresif dalam menyerang maupun bertahan. Tim besutan David Singleton mampu mengontrol kuarter awal pertandingan itu.

Bogor Hornbills vs Pelita Jaya di Final IBL 2026 (Foto: IBL)

Permainan agresif dan serangan efektif membuat Bogor Hornbills tertinggal 40-28 setelah dua kuarter. Usai jeda babak, Bogor Hornbills semakin kehilangan pola permainan.

Travin Thibodeaux dan kolega kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Sementara, Perrin Buford semakin menjadi-jadi untuk mencetak poin beruntun bagi Pelita Jaya Jakarta.

Tidak hanya Buford, Darious Moten juga tampil luar biasa untuk Pelita Jaya Jakarta. Moten sukses mencetak 22 poin, sementara Buford mencatatkan triple-double dengan 17 poin.

Akhirnya manis bagi Pelita Jaya Jakarta. Pasukan David Singleton sukses memenangkan pertandingan di kandang Bogor Hornbills dengan skor 74-61.