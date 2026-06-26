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Hasil Final IBL 2026: Bogor Hornbills Kalahkan Pelita Jaya, Agregat 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |21:03 WIB
Hasil Final IBL 2026: Bogor Hornbills Kalahkan Pelita Jaya, Agregat 2-2
Hasil Final IBL 2026: Bogor Hornbills Kalahkan Pelita Jaya, Agregat 2-2 (Andri Bagus)
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BOGOR - Bogor Hornbills meraih kemenangan atas Pelita Jaya Basketball dengan 85-72 (agregat 2-2) dalam game ke-4 Final Indonesia Basketball League (IBL) 2026. Laga tersebut berlangsung di GOR Laga Tangkas, Bogor, Jumat (26/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Bogor Hornbills dan Pelita Jaya Basketball tampil cukup ngotot dalam awal kuarter pertama. Kedua tim silih berganti saling menekan. 

Kejar-mengejar poin pun terjadi. Alhasil, jalannya laga antara Bogor Hornbills dan Pelita Jaya Basketball sangat ketat.

Dalam kuarter pertama, Bogor Hornbills dan Pelita Jaya Basketball bermain sama kuat. Kedua mendapatkan 19 poin. 

Dalam kuarter kedua, Bogor Hornbills tampil cukup agresif. Mereka berhasil menambah 28 poin.

Sementara itu, Pelita Jaya Basketball cukup kewalahan meladeni permainan Bogor Hornbills. Alhasil, mereka hanya mampu menambah 19 poin.

Bogor Hornbills pun  unggul 47-38 atas Pelita Jaya Basketball pada kuarter kedua. 

Bogor Hornbills vs Pelita Jaya di Final IBL 2026 (Foto: IBL)
Bogor Hornbills vs Pelita Jaya di Final IBL 2026 (Foto: IBL)

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