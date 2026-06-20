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Final IBL 2026: Pelita Jaya Ungguli Bogor Hornbills 1-0, Perrin Buford Pantang Lengah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |13:02 WIB
Final IBL 2026: Pelita Jaya Ungguli Bogor Hornbills 1-0, Perrin Buford Pantang Lengah
Perrin Buford meminta Pelita Jaya Jakarta tak boleh lengah meski unggul 1-0 atas Bogor Hornbills (Foto: IBL)
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JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta sukses mengungguli Bogor Hornbills 1-0 usai Game 1 Final IBL 2026. Bintang PJ, Perrin Buford, pantang cepat puas dengan hasil tersebut.

Pelita Jaya sukses comeback dramatis atas Bogor Hornbills dengan skor akhir 90-87. Kemenangan manis itu diraih setelah kedua tim bermain hingga overtime di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, Jumat 19 Juni 2026 malam WIB.

1. Ngotot

Pelita Jaya menang 90-87 di game 1 final IBL 2026 Okezone

Dalam pertandingan itu, kedua tim bermain ngotot. Pelita Jaya sempat tertinggal karena lengah pada kuarter ketiga. Namun, mereka memanfaatkan celah kelemahan Bogor Hornbills pada kuarter keempat.

Keunggulan sembilan poin Bogor Hornbills sirna setelah mereka bermain terlalu terburu-buru. Buford menjadi aktor utama yang membawa pertandingan berlanjut ke babak overtime.

2. Ciamik

Di babak overtime, Buford kembali tampil ciamik. Tak hanya itu, sejumlah pemain seperti Jeffree Withey, Darious Moten, dan Andakara Prastawa juga tampil ciamik sehingga Pelita Jaya mengunci kemenangan 90-87.

Selepas laga, Buford yang menyumbang 32 poin, 11 rebound, dan sembilan assist menyatakan tak mau puas dengan kemenangan ini. Pemain berusia 32 tahun itu mengalihkan fokusnya untuk memperbaiki kesalahan di Game 1.

 

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