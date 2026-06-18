Marc Marquez Sebut MotoGP Ceko 2026 Bakal Sulit, Ini Alasannya

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, MotoGP Ceko akan sangat berbeda dengan MotoGP Hungaria. Ia menilai balapan di Brno akan sangat berat secara fisik.

Juara bertahan itu meraih kemenangan pertamanya musim ini di Grand Prix Hungaria. Ia memenangi MotoGP Hungaria hanya beberapa minggu setelah operasi bahu.

Di MotoGP Hungaria, pembalap asal Spanyol itu meraih pole position, serta memenangi sprint dan main race. Kemenangan ini menghidupkan kembali harapannya untuk meraih gelar juara. Pasalnya, kini Marc Marquez tinggal berjarak 72 poin di belakang Marco Bezzecchi.

1. Bakal Lebih Sulit

Brno adalah sirkuit tempat Marc Marquez menang tahun lalu dengan Ducati. Namun, ia mengakui akhir pekan ini akan lebih sulit baginya secara fisik karena tata letak treknya.

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Sebaliknya, Balaton Park memiliki tata letak berlawanan arah jarum jam yang mengurangi tekanan pada bahu kanannya yang sedang dalam pemulihan.

“Tata letak sirkuit Balaton jelas menguntungkan kami, trek yang tidak terlalu menuntut fisik. Di Brno, situasinya akan berbeda: ini trek yang indah yang sangat saya sukai dan tempat saya pernah menang bersama Ducati di masa lalu, tetapi juga sangat sulit dan menuntut," katanya melansir Crash, Kamis (18/6/2026).

“Kami akan menjalani akhir pekan ini selangkah demi selangkah, untuk menemukan 100% kemampuan kami setiap hari,” ucapnya.