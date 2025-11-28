Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Respons 2 Bintang NBA soal Tampil di Olimpiade 2028: LeBron James Menolak, Stephen Curry Pikir-Pikir

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:29 WIB
Respons 2 Bintang NBA soal Tampil di Olimpiade 2028: LeBron James Menolak, Stephen Curry Pikir-Pikir
Dua bintang NBA memberi respons soal kemungkinan tampil di Olimpiade Los Angeles 2028 termasuk Stephen Curry (Foto: NBA)
RESPONS berbeda disampaikan dua bintang NBA soal tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. LeBron James dengan tegas menolak sementara Stephen Curry menyebut akan pikir-pikir dulu.

AS akan jadi tuan rumah Olimpiade 2028 yang digelar di Los Angeles, California. Tentunya, Negeri Paman Sam berharap bisa menurunkan kekuatan terbaik di ajang tersebut.

lebron james foto ig @teamusa

Apalagi, AS bisa dibilang sebagai kiblat basket dunia dengan hadirnya NBA. Para bintang diharapkan bisa turun membela negara di ajang Olimpiade guna merebut medali emas.

1. Tegas

Sayangnya, rencana itu tidak ada di benak James. Pemain LA Lakers tersebut langsung terang-terangan menyebut akan menonton dari pinggir lapangan!

“Kalian semua tahu sudah jawaban saya. Saya akan menontonnya,” tegas James, mengutip dari ESPN, Juamt (28/11/2025).

King James memang sudah gaek. Pria kelahiran Cleveland tersebut akan berusia 43 tahun ketika Olimpiade Los Angeles 2028 dihelat.

 

