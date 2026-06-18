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HOME SPORTS MOTOGP

Ayah Jorge Lorenzo Kagumi Marc Marquez: Dia Paham Seni Berperang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |19:02 WIB
Ayah Jorge Lorenzo Kagumi Marc Marquez: Dia Paham Seni Berperang
Ayah Jorge Lorenzo mengagumi Marc Marquez yang dinilainya paham seni berperang (Foto: Facebook/MotoGP)
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CHICHO Lorenzo tak kuasa melontarkan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Ia meyakini pembalap tim Ducati Lenovo itu memahami seni berperang terutama dari aspek psikologis.

Marquez tampil luar biasa saat memenangi MotoGP Hungaria 2026 dua pekan lalu. Ia sukses merebut pole position di kualifikasi, lalu jadi pemenang di Sprint Race dan balapan utama.

1. Catatan Statistik Marc Marquez

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Itu adalah kemenangan pertama bagi Marquez di MotoGP 2026. Ia juga mengakhiri paceklik podium teratas sejak terakhir kali memenangi balapan MotoGP San Marino 2025, September tahun lalu.

Bagi Marquez, itu adalah kemenangan ke-74 dari 213 kali balapan di kelas premier. Ia sekaligus mencatatkan podium ke-127 dan 76 pole position sepanjang kariernya.

Sementara, di semua kelas, Marquez menorehkan 100 kemenangan, 166 podium, dan 104 pole position, dari 291 kali balapan. Angka memang tidak pernah berbohong.

Lorenzo pun kagum dengan pencapaian Marquez. Khusus pada balapan di Hungaria, ia melihat The Baby Alien begitu taktis dan mampu mengelola detail-detail kecil dengan begitu baik.

 

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