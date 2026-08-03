Kirim Peringatan ke Rival, Marc Marquez Beri Perlawanan di Paruh Kedua MotoGP

MARC Marquez langsung berlatih di sirkuit usai menjalani liburan singkat di Menorca, Spanyol, sepanjang musim panas. Ia siap memberikan perlawanan di paruh kedua MotoGP 2026.

Tiga pekan sudah ajang balapan motor tersebut libur. Pada seri terakhir, MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez sukses meraih kemenangan ketiganya di musim ini.

Rider Ducati Lenovo itu kembali ke jalur perebutan gelar juara dunia. Marquez mengoleksi 190 poin dan duduk di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026, terpaut 18 angka dari Jorge Martin di urutan satu.

1. Beri Perlawanan

Melihat situasinya, Marquez berharap bisa lebih memberikan perlawanan. Tentu saja, ia akan berusaha keras untuk meningkatkan kondisi fisiknya yang kurang optimal di paruh pertama musim.

“Saya berharap (akan melawan) setelah jeda musim panas. saya berharap setelah jeda musim panas,” kata Marquez, dinukil dari Crash, Senin (3/8/2026).

“Saya tidak bisa bilang saya yakin tetapi saya berharap bisa memiliki kondisi fisik yang memungkinkan saya untuk membalap sesuka saya,” tegas pria berpaspor Spanyol itu.