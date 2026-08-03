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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Inggris 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Dkk Kembali Usai Liburan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |07:33 WIB
Jadwal MotoGP Inggris 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Dkk Kembali Usai Liburan!
Simak jadwal MotoGP Inggris 2026 akhir pekan ini! (Foto: MotoGP)
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SILVERSTONE – Jadwal MotoGP Inggris 2026 pekan ini sudah diketahui. Marc Marquez dan koleganya akan kembali beraksi usai liburan musim panas.

Seri ke-12 MotoGP 2026 tersebut akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris. Pekan balapan ini dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026.

1. Perebutan Gelar Juara Dunia

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tiga pekan sudah ajang balap motor paling bergengsi ini libur. Pada balapan terakhir, MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez sukses meraih kemenangan ketiganya di musim ini.

Rider Ducati Lenovo itu kembali ke jalur perebutan gelar juara dunia. Marquez mengoleksi 190 poin dan duduk di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026, terpaut 18 angka dari Jorge Martin di urutan satu.

Tapi, Marquez belum tentu akan menggila akhir pekan ini. Rekornya sungguh buruk di Silverstone yakni hanya sekali menang pada 2014!

Aprilia dan Ducati cukup dominan di Silverstone dalam lima balapan terakhir di sana. Kedua pabrikan itu bergantian memenangi balapan pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.

 

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