Breaking News: Mulai Pulih, Alex Marquez Dipastikan Hadir di MotoGP Republik Ceko 2026

Alex Marquez dipastikan hadir di MotoGP Republik Ceko 2026 tapi belum tentu comeback (Foto: MotoGP)

ALEX Marquez dikonfirmasi akan hadir pada MotoGP Republik Ceko 2026. Pembalap tim Gresini Racing itu berangsur pulih dari cedera parah yang dideritanya pada Mei silam.

“Alex Marquez akan terbang ke Brno untuk MotoGP Republik Ceko 2026,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, dikutip Selasa (16/6/2026).

1. Belum Tentu Comeback

Akan tetapi, pembalap berpaspor Spanyol itu belum tentu akan comeback. Ia masih harus menunggu pemeriksaan tim medis sesampainya di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko.

“Pembalap bernomor 73 itu akan menargetkan untuk kembali (balapan) akhir pekan ini, menunggu pemeriksaan terakhir pada Kamis (18 Juni),” bunyi pernyataan itu.

Alex Marquez menderita patah tulang selangka kanan serta patah tulang marginal di vertebra C7. Ia mengalami kecelakaan parah di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada Minggu 17 Mei.

Akibat cedera itu, Alex Marquez melewatkan dua pekan balapan beruntun yakni Italia dan Hungaria. Untungnya, ia ditangani dengan baik dan berangsur pulih pekan ini.