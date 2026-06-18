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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bakal Jajal Motor Ducati untuk MotoGP 2027 Pekan Depan, Curi Start demi Juara Dunia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |04:44 WIB
Marc Marquez Bakal Jajal Motor Ducati untuk MotoGP 2027 Pekan Depan, Curi Start demi Juara Dunia?
Marc Marquez bakal menjajal prototipe motor Ducati Desmosedici GP untuk MotoGP 2027 pekan depan (Foto: X/@ducaticorse)
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MARC Marquez disebut akan menjajal motor Ducati Desmosedici GP yang akan digunakan di MotoGP 2027 pada pekan depan. Apakah itu termasuk cara mencuri start?

Seperti diketahui, MotoGP 2027 akan menggunakan regulasi baru. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mesin berkapasitas 850cc plus ban baru dengan merk Pirelli.

Penampakan motor yang diduga digunakan Marc Marquez di MotoGP 2027 gponedotcom

Pergantian penyuplai tunggal ban itulah yang membuat tim-tim harus bekerja keras. Untungnya, menurut laporan Crash, Kamis (16/8/2026), MotoGP memberikan kesempatan untuk tes lebih dulu.

1. Tes di Brno

Uji coba itu akan berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, pekan depan. Kebetulan, akhir pekan ini akan digelar seri ke-10 MotoGP 2026 di trek yang sama.

Seluruh tim pabrikan akan terlibat dalam tes tersebut yakni Ducati, Honda, KTM, Yamaha, dan Aprilia. Tapi, karena keterbatasan motor dan ban yang tersedia, kemungkinan hanya 1-2 pembalap yang turun dari setiap merk.

Yang menarik, setiap pabrikan akan melakukan pergantian setidaknya satu pembalap di musim depan. Karena itu, nama-nama yang akan turun pekan depan jadi perhatian.

 

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