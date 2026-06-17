Timnas Voli Putra Indonesia Ditargetkan Finis 4 Besar di AVC Mens Volleyball Cup 2026

BOGOR – PBVSI resmi melepas Timnas Voli Putra Indonesia yang akan bertanding di AVC Men’s Volleyball Cup 2026 dalam acara di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026). Mereka mematok tim tersebut untuk finis empat besar!

Timnas Voli Putra Indonesia masuk Pool B di ajang tersebut. Mereka akan berhadapan dengan Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman, di Ahmedabad, Gujarat, India, pada 20-28 Juni.

Selain Timnas Voli Putra Indonesia, PBVSI turut melepas Timnas Voli Putri Indonesia U-18. Mereka akan tampil pada ajang Princess Cup U-18 dan AVC Girls Cup 2026 di Thailand.

1. Persaingan

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo, menyadari persaingan yang dihadapi tim putra tidak mudah. Namun, ia tetap optimistis Indonesia mampu menembus empat besar dalam ajang tersebut.

"Di sini lawan terberat kami kemungkinan Qatar dan Korea. Mudah-mudahan bisa masuk 4 besar setelah di turnamen sebelumnya masuk peringkat 6," ujar Imam dikutip dari rilis resmi PBVSI, Rabu (17/6/2026).

Imam juga meminta para pemain menunjukkan perjuangan maksimal di setiap pertandingan. Ia berharap tim putra mampu mencatatkan hasil lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya finis di posisi keenam.

"Saya ingin para pemain menunjukkan sikap pantang menyerah untuk bisa meraih kemenangan di setiap laganya. Saya sangat berharap mereka bisa meraih hasil lebih baik dari edisi sebelumnya yang hanya di posisi keenam," tambah Imam.

Kapten Timnas Voli Putra Indonesia, Jasen Natanael Kilanta, percaya diri menghadapi AVC Men’s Cup 2026. Ia menilai persiapan tim berjalan baik dan kekompakan antar pemain semakin terbentuk.

“Dari segi persiapan semua berjalan baik. Dalam beberapa pekan ini bersama coach Toiran maupun sebelumnya bersama Sergio Veloso. Tentu kami ingin mempersembahkan yang terbaik dan meraih hasil maksimal di AVC Men's Volleyball Cup 2026,” kata Jasen.

Pada turnamen tersebut, Reidel Toiran dipercaya memimpin skuad Garuda setelah Sergio Veloso terkendala administrasi untuk masuk ke India. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan bertolak pada Kamis 18 Juni 2026 dan menjalani masa adaptasi sebelum laga perdana menghadapi Korea Selatan.