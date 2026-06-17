Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup 2026: Hadapi Korea Selatan hingga Thailand!

GUJARAT – Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Men’s Volleyball Cup 2026 sudah diketahui. Ada sejumlah lawan berat termasuk Timnas Voli Putra Korea Selatan dan Timnas Voli Putra Thailand!

AVC Men’s Volleyball Cup 2026 akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, Gujarat, India, pada 20-28 Juni. Timnas Voli Putra Indonesia masuk Pool B atau Grup B.

1. Hadapi Korea Selatan dan Thailand

Skuad Merah Putih akan bersaing dengan Korea Selatan, Thailand, Timnas Voli Putra Oman, dan Timnas Voli Putra Qatar. Hanya juara dan runner up yang akan lolos ke semifinal.

Di partai pertama, Timnas Voli Putra Indonesia akan langsung menghadapi Korea Selatan. Laga ini dijadwalkan berlangsung Minggu 21 Juni 2026 pukul 19.30 WIB.

Lalu, di laga kedua, Indonesia ditantang Qatar pada Senin 22 Juni 2026 pukul 19.30 WIB. Thailand bakal menjadi lawan ketiga pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 19.30 WIB.

Setelah itu, Alfin Daniel Pratama dan kawan-kawan baru bertanding lagi pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 19.30 WIB. Lawan terakhir adalah Oman.