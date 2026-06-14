Hasil AVC Womens Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Akhiri Perjalanan dengan Hajar Australia 3-0

CANDON – Timnas Voli Putri Indonesia mengakhiri perjalanan di AVC Women’s Cup 2026 dengan mengalahkah Timnas Voli Putri Australia 3-0 (25-13, 25-19, 26-24). Laga itu berlangsung di Candon, Filipina, Minggu (14/6/2026) siang WIB.

Hasil ini memastikan tim asuhan Marcos Sugiyama mengakhiri turnamen di posisi kelima. Kemenangan tersebut juga membuat Indonesia mencatatkan pencapaian lebih baik dibanding edisi sebelumnya.

1. Terorganisir

Sejak set pertama, permainan Indonesia terlihat lebih terorganisir. Servis agresif dan pertahanan yang solid membuat Australia kesulitan mengembangkan permainan.

Australia sempat memberikan perlawanan lebih kuat pada set ketiga. Namun, Indonesia tetap mampu menjaga fokus hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan.

Sebelum laga perebutan peringkat kelima, kedua tim sama-sama mengakhiri fase grup di posisi ketiga. Indonesia finis di peringkat ketiga Pul B dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan, sedangkan Australia berada di posisi ketiga Pul A.

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, mengapresiasi perjuangan para pemain selama turnamen berlangsung. Ia menilai kemenangan atas Australia menjadi penutup yang positif setelah perjalanan panjang di AVC Cup 2026.

“Kami bersyukur dapat menutup AVC Women’s Nations Cup 2026 dengan kemenangan atas Australia,” ujar Luciana, Minggu (14/6/2026).