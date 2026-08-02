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Merdeka Run 2026 Digelar Sabtu bukan Minggu, Ini Alasan Kemenpora RI

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |03:28 WIB
Merdeka Run 2026 Digelar Sabtu bukan Minggu, Ini Alasan Kemenpora RI
Erick Thohir menjelaskan alasan Merdeka Run 2026 akan digelar Sabtu 29 Agustus bukan Minggu (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA – Merdeka Run 2026 akan digelar di Jakarta pada Sabtu 29 Agustus. Menpora RI, Erick Thohir mengatakan, sengaja memilih hari tersebut karena tidak ingin mengganggu kegiatan masyarakat pada Minggu 30 Agustus.

Event lari tersebut merupakan kolaborasi antara Kemenpora RI, Sekretariat Negara (Setneg), dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Merdeka Run 2026 dihelat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81.

1. Hindari CFD

Car free day

Erick mengatakan, hari Sabtu diambil agar penyelenggaraan Merdeka Run tidak berbarengan dengan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Menurutnya, itu merupakan hari milik masyarakat untuk berolahraga.

“Kenapa kami pilih Sabtu? Kami ingin menghindari Car Free Day. Itu kan harinya masyarakat berolahraga, jadi jangan kami ambil hari itu,” kata Erick di Kantor Kemenpora, dikutip Minggu (2/8/2026).

Sebaliknya, lelaki yang juga Ketua Umum PSSI itu menilai hari Sabtu harus menjadi sarana waktu tambahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus berolahraga dan memeriahkan nuansa hari kemerdekaan.

“Hari Sabtu ini justru kami berikan insentif tambahan untuk berkolaborasi, memeriahkan Hari Kemerdekaan, sekaligus tentu hidup sehat," tegas Erick.

 

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