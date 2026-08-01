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Kolaborasi PBTI-TNI Sukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |06:45 WIB
Kolaborasi PBTI-TNI Sukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026
PBTI siap bangkitkan prestasi olahraga taekwondo Indonesia. (Foto: PBTI)
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PENGURUS Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) berkolaborasi dengan TNI dalam menyukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta,  1-5 Agustus 2026. Kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2 ini menjadi kegiatan yang memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81.

1. Sebanyak 478 Taekwondoin Ikut Serta

Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan sebanyak 478 taekwondoin dari 36 negara akan bertanding di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 1–5 Agustus 2026. Kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2 ini menjadi salah satu ajang pengumpulan poin ranking dunia menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Bukan Hanya Kejar Poin Olimpiade, Indonesia Open Momentum PBTI Bangun Warisan Taekwondo Indonesia

Nomor poomsae akan dipertandingkan pada 1–2 Agustus, sedangkan kyorugi berlangsung pada 3–5 Agustus. Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026.

Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, besarnya jumlah peserta membuat pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap persiapan turnamen. PBTI turut berkolaborasi dengan TNI sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung kemajuan olahraga nasional.

“8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT TNI ke-81. Taekwondo merupakan olahraga bela diri yang diminati anak-anak muda  Indonesia. Kolaborasi antara PBTI dan TNI menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan kejuaraan internasional yang profesional sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia,” kata Richard.

 

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