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NOC Indonesia Dorong Atlet Indonesia Tembus Kampus Top Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:23 WIB
NOC Indonesia Dorong Atlet Indonesia Tembus Kampus Top Dunia
Momen kerjasama NOC Indonesia demi peningkatan kualitas atlet Tanah Air . (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) mendorong student-athlete Indonesia menembus kampus dunia. Dengan begitu, para atlet bisa berkembang dari segi akademik maupun non-akademik.

NOC Indonesia baru saja resmi menjalin kemitraan strategis dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF). Langkah itu diambil untuk memperluas akses pendidikan internasional bagi student-athlete Indonesia.

Momen kerjasama NOC Indonesia demi peningkatan kualitas atlet Tanah Air Okezone.jpg

1. Perhatikan Masa Depan Atlet

Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari menegaskan pembinaan atlet saat ini harus mempersiapkan kehidupan mereka, baik ketika masih aktif bertanding maupun setelah pensiun dari dunia olahraga. Program ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi atlet Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat dunia, baik di arena olahraga maupun akademik.

Melalui kemitraan tersebut, Putera Sampoerna Foundation menghadirkan berbagai program pendidikan internasional bagi atlet yang berada dalam jaringan NOC Indonesia. Program yang ditawarkan meliputi persiapan IELTS, English for Academic Purposes (EAP), General Education Development (GED), Individual Learning Plan, pendampingan akademik, hingga peluang memperoleh beasiswa.

"Atlet Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Itu baik sebagai juara di arena olahraga maupun sebagai individu yang siap menghadapi masa depan," kata Raja Sapta Oktohari.

"Pendidikan adalah fondasi penting untuk membentuk atlet yang tangguh, adaptif, dan mampu bersaing secara global. Kolaborasi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan atlet Indonesia," tambahnya.

 

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