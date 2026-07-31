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Kejurnas Track Cycling 2026 Resmi Dimulai, Jadi Awal Seleksi Menuju SEA Games 2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |15:33 WIB
Kejurnas Track Cycling 2026 Resmi Dimulai, Jadi Awal Seleksi Menuju SEA Games 2027
Kejurnas Track Cycling 2026 resmi dimulai. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA International Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur, resmi menjadi saksi pembukaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Track Cycling 2026 pada Jumat (31/7/2026). Kejurnas tersebut juga sebagai penutup rangkaian kompetisi balap sepeda nasional sekaligus gerbang awal pembentukan skuad Merah Putih untuk SEA Games 2027 di Malaysia.

1. Rangkaian Seri Penutup

Sekretaris Jenderal ICF, Jadi Rajagukguk, mengatakan Kejurnas Track Cycling merupakan seri kelima dalam kalender Kejurnas Balap Sepeda yang digelar sepanjang tahun ini. Menurutnya, seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari program pembinaan atlet yang dijalankan federasi.

"Ini adalah acara puncak, yang kelima. Sebelumnya Kejurnas kita adakan road di Pangandaran, kemudian BMX di Banyuwangi, MTB ada di Sentul, Bogor, freestyle di Soreang, Jawa Barat, dan terakhir di sini, Jakarta, track cycling," ujar Jadi kepada awak media, termasuk Okezone sesuai acara pembukaan, Jumat (31/7/2026).

Sebanyak 107 atlet terbaik dari 12 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Sejumlah atlet Pelatnas juga kembali memperkuat daerah masing-masing, di antaranya Muhammad Andy Royan, Terry Yudha Kusuma, Julian Abi Manyu, Dika Alif Dhentaka, dan Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo.

Kejurnas Track Cycling 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Kejurnas Track Cycling 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Total 99 medali diperebutkan dalam Kejurnas Track Cycling 2026. Kehadiran atlet-atlet Pelatnas diharapkan mampu meningkatkan kualitas persaingan sekaligus menjadi tolok ukur perkembangan pembinaan di setiap provinsi.

Jadi menjelaskan, atlet Pelatnas tetap diwajibkan tampil bersama kontingen daerahnya karena ada target poin individu yang harus dikumpulkan. Poin tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam proses evaluasi performa atlet.

"Atlet-atlet Pelatnas juga tampil di ajang ini. Mereka kami kembalikan ke provinsi masing-masing untuk Kejurnas ini karena ada individual point yang mereka harus peroleh," jelas Jadi.

2. Proyeksi Timnas

Selain menentukan juara nasional, Kejurnas Track Cycling 2026 juga dijadikan sebagai tahapan awal seleksi tim nasional menuju SEA Games 2027. ICF juga memanfaatkan kejuaraan ini untuk meningkatkan perolehan poin ranking atlet, baik secara individu maupun nasional.

 

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