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Meriahkan HUT RI Ke-81, Kemenpora Bareng Setneg dan Setkab Gelar Merdeka Run 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |12:12 WIB
Meriahkan HUT RI Ke-81, Kemenpora Bareng Setneg dan Setkab Gelar Merdeka Run 2026
Kemenpora RI bersama Setneg dan Setkab akan menggelar Merdeka Run 2026 di Jakarta pada 29 Agustus (Foto: Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA – Kemenpora RI bersama Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet akan menggelar Merdeka Run 2026. Event lari tersebut dihelat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81.

Merdeka Run 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus. Event ini dirancang sebagai ajang olahraga fun run sekaligus wadah kolaborasi masyarakat.

1. Inklusivitas

Olahraga lari. (Foto: Fotorech/Pixabay)

Menpora RI, Erick Thohir menyampaikan, event tersebut mengusung semangat inklusivitas. Ajang ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga negara Indonesia (WNI), warga negara asing (WNA), perwakilan kedutaan besar, hingga kelompok difabel.

"Kami terbuka, tentu kami prioritaskan WNI. Namun, kalau memang ada figur-figur yang ingin memeriahkan event ini, kami sangat terbuka,” kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora RI, Jakarta, Jumat 31 Juli 2026.

“Difabel nanti pasti ada porsinya. Namanya juga kita selebrasi 81 tahun Indonesia merdeka, jadi tentu bagaimana kami pastikan masyarakat ini menjadi bagian penting," imbuh pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Insentif

Pemilihan hari Sabtu sebagai waktu penyelenggaraan juga sengaja dilakukan agar kegiatan ini tidak mengganggu rutinitas olahraga pada momen Car Free Day (CFD) di hari Minggu. Menurut Erick, ini akan jadi insentif tambahan buat masyarakat.

"Kenapa kami pilih Sabtu? Kami ingin menghindari Car Free Day. Itu kan harinya masyarakat berolahraga, jadi jangan kita ambil hari itu. Hari Sabtu ini justru kami berikan insentif tambahan untuk berkolaborasi, memeriahkan Hari Kemerdekaan, sekaligus tentu hidup sehat," ucap Erick.

Nantinya, para peserta akan menempuh rute sepanjang 8 kilometer yang dimulai dari Istana Merdeka. Sementara untuk garis akhir (finish), panitia masih mempertimbangkan antara Monumen Nasional (Monas) atau kembali ke Istana Merdeka. Meski terbuka luas, jumlah peserta dibatasi maksimal 8.000 orang.

 

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