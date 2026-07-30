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Nova Widianto Keluar dari Pelatnas Malaysia, Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia?

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |17:05 WIB
Nova Widianto Keluar dari Pelatnas Malaysia, Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia?
Nova Widianto memutuskan keluar dari Pelatnas Malaysia! (Foto: PBSI)
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NOVA Widianto memutuskan keluar sebagai pelatih ganda campuran di Pelatnas Malaysia. Hal itu langsung meramaikan rumor pergantian yang sedang terjadi di Pelatnas PBSI.

Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) mengumumkan perpisahan dengan Nova melalui laman resminya, Kamis (30/7/2026). Sang pelatih akan mengakhiri masa jabatannya dan kembali ke Indonesia.

Pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

"Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) menyampaikan apresiasi tulus kepada Pelatih Kepala Ganda Campuran, Nova Widianto, yang akan mengakhiri masa jabatannya bersama tim nasional pada akhir Juli karena akan kembali ke Indonesia," bunyi pernyataan BAM, Kamis (30/72026).

1. Pindah ke Pelatnas PBSI?

Kondisi ini membuat pencinta bulu tangkis bertanya-tanya apakah Nova akan menjadi pelatih ganda campuran yang baru di Pelatnas PBSI. Pasalnya, posisi tersebut saat ini tengah kosong.

Terlebih pada hari yang sama, PBSI juga mengumumkan berakhirnya Rionny Mainaky sebagai pelatih ganda campuran pelatnas. Begitu juga dengan sang asisten pelatih yakni Amon Sunaryo.

"Kepala Pelatih Ganda Campuran Rionny Mainaky dan Asisten Pelatih Amon Sunaryo resmi mengakhiri tugasnya di Pelatnas PBSI,” bunyi pernyataan resmi PBSI.

 

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