4 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Jarang Tersorot Usai Dibekap Cedera, Nomor 1 Peraih Emas SEA Games!

Berikut empat pebulu tangkis top Indonesia yang jarang tersorot usai dibekap cedera (Foto: X/@INABadminton)

BERIKUT empat pebulu tangkis top Indonesia yang jarang tersorot usai dibekap cedera. Salah satunya adalah peraih medali emas di SEA Games 2023.

Cedera merupakan momok bagi seorang atlet termasuk pebulu tangkis. Sebab, performa mereka bisa jadi tidak akan kembali atau sama seperti sebelum menepi cukup panjang.\

Ditambah lagi, sorotan yang biasa tertuju kepada atlet, bisa jadi hilang. Empat pebulu tangkis ini misalnya, seperti hilang dari peredaran setelah pulih dari cederanya. Siapa saja?

4 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Jarang Tersorot Usai Dibekap Cedera

1. Christian Adinata

Sosok satu ini sempat mencuri perhatian usai meraih medali emas SEA Games 2023. Adinata dianggap sebagai calon tunggal putra masa depan Indonesia bersama Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah.

Sayangnya, pemain asal Pati ini terkena cedera lutut parah pada ajang Malaysia Masters 2023. Adinata harus berjuang keras untuk pulih. Setelah hampir dua tahun menepi, ia kembali tapi sepi dari sorotan.

2. Ester Nurumi Tri Wardoyo

Sosok satu ini mengalami retak pada pangkal tulang kering kanan saat berlatih pada September 2025. Ester terpaksa menepi hingga enam bulan lamanya.

Setelah pulih pada awal 2026, adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo ini tampil di sejumlah turnamen. Jarang disorot membuat performa Ester justru kembali seperti terlihat di Piala Uber 2026.