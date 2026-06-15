Bos Gresini Kagumi Marc Marquez: Lampaui Batas Kemampuan Manusia

JAKARTA - Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, mengagumi dengan performa Marc Marquez. Pasalnya, performa pembalap Ducati Lenovo tersebut terus meningkat, meski sempat terseok-seok di awal musim MotoGP.

1. Bos Gresini Kagumi Marc Marquez

Pembalap asal Spanyol itu baru saja meraih kemenangan perdana dalam MotoGP 2026 dengan berjaya di seri Hungaria. Saat ini Marc Marquez menempati posisi ke-5 klasemen sementara dengan 108 poin.

Nadia Padovani mengatakan kualitas yang dimiliki Marc Marquez memang sangat luar biasa. Hal itu tidak terlepas kesungguhan pembalap tersebut dalam menatap setiap seri kompetisi balapan motor dunia.

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)

"Ini melampaui batas kemampuan manusia,” kata Nadia dilansir dari Motosan, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan untuk saat ini hanya ada sedikit pembalap MotoGP dengan kualitas seperti Marc Marquez. Hal itu membuat para pembalap saat ini berlomba-lomba untuk mengalahkan Marc Marquez.

“Hanya segelintir pembalap seperti dia. Dia menjelaskan apa yang. Bahkan ketika motor tidak dalam kondisi 100 persen, dia menemukan waktu di mana orang lain tidak bisa," ucapnya.