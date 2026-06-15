Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Gresini Kagumi Marc Marquez: Lampaui Batas Kemampuan Manusia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:17 WIB
Bos Gresini Kagumi Marc Marquez: Lampaui Batas Kemampuan Manusia
Bos Gresini Kagumi Marc Marquez: Lampaui Batas Kemampuan Manusia (Ilustrasi/Instagram/Ducati Corse)
A
A
A

JAKARTA - Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, mengagumi dengan performa Marc Marquez. Pasalnya, performa pembalap Ducati Lenovo tersebut terus meningkat, meski sempat terseok-seok di awal musim MotoGP.

1. Bos Gresini Kagumi Marc Marquez

Pembalap asal Spanyol itu baru saja meraih kemenangan perdana dalam MotoGP 2026 dengan berjaya di seri Hungaria. Saat ini Marc Marquez menempati posisi ke-5 klasemen sementara dengan 108 poin.

Nadia Padovani mengatakan kualitas yang dimiliki Marc Marquez memang sangat luar biasa. Hal itu tidak terlepas kesungguhan pembalap tersebut dalam menatap setiap seri kompetisi balapan motor dunia.

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2026 (Foto: Ducati Corse)

"Ini melampaui batas kemampuan manusia,” kata Nadia dilansir dari Motosan, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan untuk saat ini hanya ada sedikit pembalap MotoGP dengan kualitas seperti Marc Marquez. Hal itu membuat para pembalap saat ini berlomba-lomba untuk mengalahkan Marc Marquez.

“Hanya segelintir pembalap seperti dia. Dia menjelaskan apa yang. Bahkan ketika motor tidak dalam kondisi 100 persen, dia menemukan waktu di mana orang lain tidak bisa," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224479/cal_crutchlow-zbOn_large.jpg
Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224527/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-AQMb_large.jpg
Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224426/marc_marquez_mulai_menerima_kenyataan_banyak_pembalap_muda_lebih_jago_dari_dirinya-WGzN_large.jpg
Marc Marquez Mulai Terima Kenyataan Banyak Pembalap Muda Lebih Jago dari Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224314/pedro_acosta_tidak_merasa_kasihan_dengan_francesco_bagnaia_yang_menurun_sejak_kedatangan_marc_marquez-VTi5_large.jpg
Francesco Bagnaia Dipermalukan Marc Marquez sejak MotoGP 2025, Ini Kata Pedro Acosta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224291/ducati_yakin_betul_marc_marquez_bangkit_usai_menangi_motogp_hungaria_2026-RIGl_large.jpg
Ducati Yakin Betul Marc Marquez Bangkit Usai Menangi MotoGP Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/38/3224027/cal_crutchlow-nA0z_large.jpg
Cal Crutchlow Masih Jadi Pembalap Pengganti Johan Zarco di MotoGP Ceko dan Belanda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement