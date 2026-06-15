Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |19:05 WIB
Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027?
Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega gabung Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
A
A
A

FERMIN Aldeguer dan Nicolo Bulega gabung tim Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di MotoGP 2027? Menurut laporan GP Blog, Valentino Rossi selaku pemilik tim sudah memiliki pilihan untuk menggantikan dua pembalap mereka musim ini, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli, di MotoGP 2027.

Fabio Di Giannantonio selangkah lagi gabung pabrikan asal Austria, KTM. Sementara Franco Morbidelli digadang-gadang akan menggantikan posisi Nicolo Bulega di Aruba Racing Ducati pada World Superbike 2027.

Fabio Di Giannantonio selangkah lagi gabung KTM di MotoGP 2027. (Foto: X/@VR46RacingTeam)
Fabio Di Giannantonio selangkah lagi gabung KTM di MotoGP 2027. (Foto: X/@VR46RacingTeam)

Kepergian Fabio Di Giannantonio tentu disayangkan. Sebab, rider asal Italia ini sedang ganas-ganasnya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Hingga race kedelapan MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio duduk di posisi tiga dengan 138 angka, tertinggal 42 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak.

1. Celestino Vietti dan Luca Marini Sempat Masuk Daftar

Sebelum memilih Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega sebagai rider untuk musim depan, Valentino Rossi menyiapkan empat nama. Selain Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega, The Doctor -julukan Valentino Rossi- menyiapkan dua nama yakni Celestino Vietti dan Luca Marini.

Celestino Vietti saat ini mentas di salah satu tim Moto2. Sementara Luca Marini, eksis bersama tim pabrikan Honda di MotoGP 2026.

2. Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Pilihan Terbaik

Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega merupakan pilihan terbaik yang dapat dibuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saat ini, usia Fermin Aldeguer baru berusia 21 tahun dan memiliki kualitas jempolan di atas kuda besi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/38/3224577//bos_tech3_guenther_steiner-srXh_large.jpg
Bos Tech3 Kritik Keras Aturan Satu Motor di MotoGP Mulai 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224479//cal_crutchlow-zbOn_large.jpg
Cal Crutchlow Bawa Kabar Baik Usai Dipercaya LCR Honda untuk Balapan di MotoGP Ceko dan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224527//marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-AQMb_large.jpg
Davide Tardozzi Blak-blakan Sebut Awal Musim MotoGP 2026 sebagai Mimpi Buruk bagi Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/38/3224426//marc_marquez_mulai_menerima_kenyataan_banyak_pembalap_muda_lebih_jago_dari_dirinya-WGzN_large.jpg
Marc Marquez Mulai Terima Kenyataan Banyak Pembalap Muda Lebih Jago dari Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224399//francesco_bagnaia-qZTG_large.jpg
Bukan Ducati atau KTM, Francesco Bagnaia Sebut Honda Punya Motor dengan Start Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/38/3224314//pedro_acosta_tidak_merasa_kasihan_dengan_francesco_bagnaia_yang_menurun_sejak_kedatangan_marc_marquez-VTi5_large.jpg
Francesco Bagnaia Dipermalukan Marc Marquez sejak MotoGP 2025, Ini Kata Pedro Acosta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement