Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027?

FERMIN Aldeguer dan Nicolo Bulega gabung tim Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di MotoGP 2027? Menurut laporan GP Blog, Valentino Rossi selaku pemilik tim sudah memiliki pilihan untuk menggantikan dua pembalap mereka musim ini, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli, di MotoGP 2027.

Fabio Di Giannantonio selangkah lagi gabung pabrikan asal Austria, KTM. Sementara Franco Morbidelli digadang-gadang akan menggantikan posisi Nicolo Bulega di Aruba Racing Ducati pada World Superbike 2027.

Fabio Di Giannantonio selangkah lagi gabung KTM di MotoGP 2027. (Foto: X/@VR46RacingTeam)

Kepergian Fabio Di Giannantonio tentu disayangkan. Sebab, rider asal Italia ini sedang ganas-ganasnya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Hingga race kedelapan MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio duduk di posisi tiga dengan 138 angka, tertinggal 42 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak.

1. Celestino Vietti dan Luca Marini Sempat Masuk Daftar

Sebelum memilih Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega sebagai rider untuk musim depan, Valentino Rossi menyiapkan empat nama. Selain Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega, The Doctor -julukan Valentino Rossi- menyiapkan dua nama yakni Celestino Vietti dan Luca Marini.

Celestino Vietti saat ini mentas di salah satu tim Moto2. Sementara Luca Marini, eksis bersama tim pabrikan Honda di MotoGP 2026.

2. Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Pilihan Terbaik

Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega merupakan pilihan terbaik yang dapat dibuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saat ini, usia Fermin Aldeguer baru berusia 21 tahun dan memiliki kualitas jempolan di atas kuda besi.