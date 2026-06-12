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PBVSI Tunjuk Toiran Gonzalez Jadi Caretaker Voli Putra Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |22:05 WIB
PBVSI Tunjuk Toiran Gonzalez Jadi Caretaker Voli Putra Indonesia
PBVSI Tunjuk Toiran Gonzalez Jadi Caretaker Voli Putra Indonesia (Ilustrasi/Dok AVC)
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JAKARTA - Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) resmi menunjuk Toiran Gonzales Reidel sebagai caretaker Timnas Voli Putra Indonesia. Pasalnya, pelatih utama Sergio Veloso masih terkendala administrasi visa kerja.

1. Toiran Gonzales Reidel Jaid Caretaker

Toiran akan memimpin Timnas Voli Indonesia dalam AVC Men's Volleyball Cup 2026, 20-28 Juni mendatang. Ajang itu akan berlangsung di Ahmedabad, India itu

"Penunjukan ini dilakukan seiring proses administrasi visa kerja Head Coach Sergio Veloso yang masih dalam proses. Saat ini Coach Toiran telah bergabung untuk mematangkan tim di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul," tulis akun Instagram @Indonesia_vollyball.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Rifqi)

"Selamat bertugas, Coach Toiran. Mari bersama mempersiapkan Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi tantangan di level Asia," tambahnya akun itu.

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