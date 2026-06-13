Hasil Semifinal Australia Open 2026: Susah Payah Habisi Wakil Hong Kong, Alwi Farhan Lolos ke Final!

SYDNEY - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses memastikan diri melangkah ke babak final Australia Open 2026. Kepastian tiket partai puncak tersebut didapat Alwi setelah menumbangkan perlawanan sengit wakil Hong Kong, Jason Gunawan, lewat pertarungan rubber game.

Pertandingan itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Sabtu (13/6/2026) sore WIB. Alwi menuntaskan kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-11, 17-21, dan 21-9.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Alwi langsung menekan pertahanan Jason Gunawan. Permainan cepat dan kombinasi pukulan menyilang membuat Alwi berada di atas angin.

Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu menjaga jarak lima poin. Pada jeda interval gim pertama, Alwi sukses mengungguli Jason dengan skor 11-6.

Alwi Farhan PBSI

Setelah rehat, Alwi terus mendulang poin dengan permainan efektifnya. Tak butuh waktu lama, dia sukses memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-11.

Memasuki gim kedua, Alwi direpotkan dengan permainan cepat Jason. Jawara Indonesia Masters 2026 itu tertinggal karena pengembalian bola yang tidak sempurna.