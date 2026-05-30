AJANG World Superbike Championship (WorldSBK) 2026 kembali menghadirkan pertarungan seru pada putaran keenam musim ini yang berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol. Seri Aragon diprediksi menjadi salah satu balapan paling menarik di kalender musim ini karena persaingan antar-pembalap papan atas semakin ketat.

1. Aragon Sirkuit Modern di Spanyol

MotorLand Aragon merupakan salah satu sirkuit modern terbaik di Spanyol yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Kehadirannya melanjutkan tradisi panjang dunia balap di wilayah Aragon. Sirkuit ini mulai masuk dalam kalender WorldSBK pada 2011 dan menjadi lintasan kelima di Spanyol yang menggelar kejuaraan tersebut.

Pada debut WorldSBK di Aragon, pembalap tuan rumah Carlos Checa berhasil meraih podium ketiga pada Race 2.

2. Jadwal WorldSBK Aragon 2026

Jumat, 29 Mei 2026

18.50 WIB — SSP Superpole / SBK FP2 / SPB Superpole

Sabtu, 30 Mei 2026

16.05 WIB — Tissot Superpole

17.15 WIB — SSP / SBK / SPB Race 1

Minggu, 31 Mei 2026

16.00 WIB — Tissot Superpole Race

17.50 WIB — SPB / SSP / SBK Race 2

Persaingan gelar juara semakin sulit diprediksi memasuki ronde keenam, persaingan di papan atas klasemen semakin menarik untuk diikuti. Konsistensi menjadi faktor yang sangat menentukan karena setiap poin kini terasa semakin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Aragon juga sering menghadirkan kejutan.