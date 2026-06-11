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PBTI Siap Gelar Indonesia Open Taekwondo Championships 2026, Diramaikan Atlet Terbaik Asia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |08:30 WIB
PBTI Siap Gelar Indonesia Open Taekwondo Championships 2026, Diramaikan Atlet Terbaik Asia!
PBTI siap menggelar 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 (Foto: PBTI)
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JAKARTA – Kejuaraan 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 siap digelar di Jakarta. PBTI memastikan, ajang itu akan dihadiri oleh atlet-atlet terbaik di Benua Kuning.

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, kejuaraan bergengsi tersebut akan digelar pada awal Agustus 2026 di kawasan olahraga paling ikonik di Indonesia, yakni Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kejuaraan tersebut akan disupport oleh Bank Mandiri.

1. Kapasitas sebagai Penyelenggara

kontingen taekwondo indonesia di sea games 2025

Bagi komunitas Taekwondo Indonesia, ajang ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara event internasional yang memenuhi standar dunia.

Persiapan menuju kejuaraan terus dimatangkan oleh organisasi Taekwondo Nasional. PBTI menegaskan, mereka memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kompetisi nasional maupun internasional. Dukungan wasit bersertifikat, pelatih, atlet, manajer pertandingan, hingga tenaga teknis berpengalaman menjadi modal utama untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai standar internasional.

Kejuaraan ini akan mempertandingkan dua disiplin utama taekwondo, yakni Poomsae dan Kyorugi. Untuk kategori Poomsae, nomor Recognized dan Freestyle dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Agustus 2026, sedangkan pertandingan Kyorugi kategori senior putra dan putri akan digelar pada 3–5 Agustus 2026.

Pemilihan venue juga bukan tanpa alasan. Indoor Tennis GBK merupakan arena yang pernah digunakan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Venue itu memiliki area pertandingan berstandar internasional dengan ukuran Field of Play mencapai 40 x 40 meter. Kapasitas tribun yang mencapai hampir empat ribu penonton memungkinkan atmosfer kompetisi berlangsung meriah sekaligus nyaman bagi atlet maupun penonton.

Panitia juga menyiapkan tiga arena pertandingan yang akan digunakan untuk nomor Poomsae dan Kyorugi. Selain itu tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti ruang VIP, kantin, kafe, ruang direktur pertandingan, serta area berpendingin udara untuk menjaga kenyamanan seluruh peserta dan ofisial.

 

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