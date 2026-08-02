Indonesia Open Championships 2026 Dibuka, Presiden Asian Taekwondo Union Puji PBTI

JAKARTA - Presiden Asian Taekwondo Union (ATU) Kim Sang-jin memuji Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dalam mempersiapkan ajang Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (2/8/2026).

1. Puji PBTI

Sebanyak 36 negara ambil bagian dalam kompetisi level G2 World Taekwondo yang masuk dalam perhitungan poin Olimpiade 2028 Los Angeles. Kejuaraan itu berlangsung sampai 5 Agustus 2026.

Kim Sang-jin mengatakan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menyiapkan kejuaraan ini dengan cukup matang. Jadi, pihaknya tidak salah memberikan kepercayaan untuk Indonesia untuk menggelar turnamen inim

“Indonesia telah menunjukkan penyelenggaraan luar biasa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan keramahtamahan yang hangat untuk mewujudkan penyelenggaraan turnamen Indonesia Open berlangsung luar biasa dan sukses," mata Kim Sang-jin saat membuka turnamen.

"Di bawah kepemimpinan Ketua PBTI Jenderal Richard Tampubolon, kejuaraan ini telah memberikan kesempatan yang sangat baik untuk komunitas taekwondo dunia melangkah lebih maju,” tambahnya.

8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 (PBTI)

Sementara itu, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan 8th Asian Taekwondo Indonesia Championships 2026 terlaksana atas dukungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia mengatakan Indonesia Open menjadi tonggak penting dalam pengembangan taekwondo Indonesia.

Kehadiran 36 negara dari benua Asia, Eropa, dan Australia menjadi bukti nyata Indonesia siap menjadi tuan rumah olahraga berkualitas. Sekaligus dapat mendorong sport tourism Indonesia.

“Kejuaraan ini merupakan hasil dari proses bidding yang kompetitif bersama Malaysia, dan India. Berdasarkan hasil keputusan Asian Taekwondo Union, Indonesia diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah dan hari ini kita membuktikan bahwa kepercayaan tersebut kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Richard.