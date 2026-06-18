8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 Dapat Dukungan Penuh dari Bank Mandiri

JAKARTA – Kejuaran 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 siap digelar di Jakarta, pada 1-5 Agustus. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) bekerja keras mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menunjang ajang tersebut.

Upaya PBTI mendapat dukungan penuh dari PT Bank Mandiri Tbk yang bergerak di bidang perbankan korporat. Hal ini penting guna menunjang kelancaran penyelenggaraan 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026.

1. Tunjukkan Kapasitas Indonesia

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, kejuaraan bergengsi tersebut akan digelar di Tenis Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Turnamen ini penting untuk menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai penyelenggara event internasional.

“Bagi komunitas Taekwondo Indonesia, ajang ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara event internasional yang memenuhi standar dunia,” ujar Richard, Kamis (18/6/2026).

Keberhasilan menggelar kejuaraan Internasional secara konsisten akan memberikan dampak berantai bagi pembinaan olahraga. Atlet mendapatkan jam terbang, Wasit memperoleh pengalaman Internasional, sementara penyelenggara Nasional semakin terasah dalam mengelola event berskala besar.

“Dukungan wasit bersertifikat, pelatih, atlet, manajer pertandingan, hingga tenaga teknis berpengalaman menjadi modal utama untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai standar internasional,” tegas Richard.