Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2026: Sabar/Reza Amankan Tiket Perempatfinal dengan Kemenangan Meyakinkan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:21 WIB
Hasil Australia Open 2026: Sabar/Reza Amankan Tiket Perempatfinal dengan Kemenangan Meyakinkan
sabar Reza Ke perempat Final Australia Open 2026 (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SYDNEY - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil melangkah ke babak perempatfinal Australia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Sabar/Reza tampil dominan saat mengalahkan pasangan Inggris-Australia, Wang Yue Hang/Zewei Xie.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026), Sabar/Reza meraih kemenangan meyakinkan dua gim langsung dengan skor identik 21-9 dan 21-9.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

1. Dominan Sejak Gim Pertama 

Sabar/Reza langsung menunjukkan kualitas mereka sejak awal pertandingan. Duet Indonesia itu tampil agresif dengan mengandalkan kombinasi serangan cepat, pukulan menyilang, serta smash keras yang menyulitkan lawan.

Wang/Zewei tampak kesulitan mengimbangi tempo permainan yang diterapkan Sabar/Reza. Selain berada di bawah tekanan, pasangan Inggris-Australia itu juga kerap melakukan kesalahan sendiri yang berujung pada hilangnya poin.

Keunggulan Sabar/Reza semakin terlihat saat memasuki interval gim pertama. Mereka memimpin cukup nyaman dengan skor 11-5.

Selepas jeda, dominasi pasangan Indonesia terus berlanjut. Permainan yang solid dan minim kesalahan membuat Sabar/Reza mampu mengontrol jalannya pertandingan hingga akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-9.

2. Pertandingan Sengit

Memasuki gim kedua, Sabar/Reza tidak mengendurkan intensitas permainan. Mereka tetap tampil menyerang dan berusaha menekan lawan sejak poin-poin awal.

Strategi tersebut kembali membuahkan hasil positif. Wang/Zewei kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya dan terus berada dalam tekanan sepanjang laga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223992//ganda_putri_indonesia_febriana_dwipuji_meilysa_trias-L5nV_large.jpg
Hasil Australia Open 2026 : Ana/Trias Lolos ke Perempat Final Usai Kalahkan Wakil Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223990//rachel_febi_lolos_ke_perempat_australia_open_2026-gG2t_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Rachel/Febi Menang Comeback, Lolos ke Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223971//leo_daniel_tersingkir_dari_australia_open_2026-ynm8_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Tersingkir, Takluk dari Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223925//rehan_gloria_tembus_perempatfinal_usai_tampil_gemilang-XYT8_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Rehan/Gloria Tembus Perempatfinal usai Tampil Gemilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223899//alwi_farhan_berhasil_menembus_perempatfinal_australia_open_2026-iDTX_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Pantang Menyerah, Alwi Farhan Tembus Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223887//moh_zaki_ubaidillah_sukses_melaju_ke_perempatfinal_australia_open_2026-IFtg_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah Tembus Perempatfinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement