Hasil Australia Open 2026: Sabar/Reza Amankan Tiket Perempatfinal dengan Kemenangan Meyakinkan

SYDNEY - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, berhasil melangkah ke babak perempatfinal Australia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Sabar/Reza tampil dominan saat mengalahkan pasangan Inggris-Australia, Wang Yue Hang/Zewei Xie.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026), Sabar/Reza meraih kemenangan meyakinkan dua gim langsung dengan skor identik 21-9 dan 21-9.

1. Dominan Sejak Gim Pertama

Sabar/Reza langsung menunjukkan kualitas mereka sejak awal pertandingan. Duet Indonesia itu tampil agresif dengan mengandalkan kombinasi serangan cepat, pukulan menyilang, serta smash keras yang menyulitkan lawan.

Wang/Zewei tampak kesulitan mengimbangi tempo permainan yang diterapkan Sabar/Reza. Selain berada di bawah tekanan, pasangan Inggris-Australia itu juga kerap melakukan kesalahan sendiri yang berujung pada hilangnya poin.

Keunggulan Sabar/Reza semakin terlihat saat memasuki interval gim pertama. Mereka memimpin cukup nyaman dengan skor 11-5.

Selepas jeda, dominasi pasangan Indonesia terus berlanjut. Permainan yang solid dan minim kesalahan membuat Sabar/Reza mampu mengontrol jalannya pertandingan hingga akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-9.

2. Pertandingan Sengit

Memasuki gim kedua, Sabar/Reza tidak mengendurkan intensitas permainan. Mereka tetap tampil menyerang dan berusaha menekan lawan sejak poin-poin awal.

Strategi tersebut kembali membuahkan hasil positif. Wang/Zewei kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya dan terus berada dalam tekanan sepanjang laga.