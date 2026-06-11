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Hasil Australia Open 2026: Rehan/Gloria Tembus Perempatfinal usai Tampil Gemilang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:12 WIB
Hasil Australia Open 2026: Rehan/Gloria Tembus Perempatfinal usai Tampil Gemilang
Rehan Gloria Tembus perempatfinal Usai Tampil Gemilang (Foto: Dok. Okezone)
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SYDNEY - Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses melangkah ke babak perempatfinal Australia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan pasangan Taiwan, Liu Kuang Heng/Hsu Yin-Hui, dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-17.

Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) siang WIB.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

1. Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria mendapat perlawanan sengit dari Liu/Hsu sejak awal gim pertama. Kedua pasangan sama-sama tampil agresif sehingga pertandingan berlangsung ketat dalam perebutan poin.

Meski demikian, Rehan/Gloria mampu menjaga keunggulan tipis 6-5 atas lawannya. Setelah itu, pasangan Indonesia tersebut perlahan menemukan ritme permainan dan berupaya memperlebar jarak.

Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil positif. Rehan/Gloria tampil lebih efektif pada fase akhir gim pertama dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-16.

2. Rehan/Gloria Jaga Konsistensi di Gim Kedua 

Memasuki gim kedua, Rehan/Gloria tampil semakin percaya diri berbekal kemenangan pada gim sebelumnya. Namun, pasangan Taiwan tidak mengendurkan tekanan dan terus berupaya mengimbangi permainan wakil Merah Putih.

Pertandingan kembali berlangsung sengit. Rehan/Gloria sempat memimpin tipis 13-12, tetapi Liu/Hsu terus memberikan perlawanan sehingga selisih poin tidak pernah terlalu jauh.

 

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