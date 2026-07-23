Hasil China Open 2026 : Sabar/Reza Tersingkir di 16 Besar, Kalah dari Wakil Inggris

Hasil China Open 2026 : Sabar/Reza Tersingkir di 16 Besar, Kalah dari Wakil Inggris (X/@inabadminton)

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tersingkir dari China Open 2026. Ganda putra andalan Indonesia itu takluk dari wakil Inggris Ben Lane/Sean Vendy dengan poin 18-21 dan 12-21.

Pertemuan kedua pasangan itu terjadi di babak 16 besar. Laga itu berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Kamis (23/7/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Ben/Sean berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Hal ini demi mengamankan tiket ke babak perempat final.

Namun, Ben/Sean ternyata sempat memimpin 13-10 atas Sabar/Reza. Sabar/Reza cukup kewalahan meladeni permainan Ben/Sean sehingga mudah kehilangan poin.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza harus mengakui ketangguhan Ben/Sean dalam gim pertama. Mereka takluk dengan poin 18-21.