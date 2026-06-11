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Hasil Australia Open 2026 : Ana/Trias Lolos ke Perempat Final Usai Kalahkan Wakil Ukraina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |18:05 WIB
Hasil Australia Open 2026 : Ana/Trias Lolos ke Perempat Final Usai Kalahkan Wakil Ukraina
Hasil Australia Open 2026 : Ana/Trias Lolos ke Perempat Final Usai Kalahkan Wakil Ukraina (PBSI)
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SYDNEY - Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, melaju ke babak perempat final Australia Open 2026. Mereka lolos ke perempatfinal usai menyingkirkan wakil Ukraina Polina Buhrova/Yevhenia Kenkemyr dengan poin 21-9 dan 21-12.

Pertemuan keduanya dalam babak 16 besar. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias memulai laga dengan tenang melawan Polina/Yevhenia dalam gim pertama. Mereka pun bisa menampilkan performa terbaik.

Polina/Yevhenia harus mengakui ketangguhan Ana/Trias dalam gim pertama. Pasalnya, mereka kalah telak dengan skor 9-21.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Dalam gim kedua, Ana/Trias berusaha melanjutkan performanya apiknya agar dapat kembali meraih hasil maksimal. Mereka langsung unggul 3-0 atas Polina/Yevhenia.

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