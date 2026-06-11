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Alwi Farhan Tampil Habis-Habisan untuk Lolos ke Perempat Final Australia Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |22:08 WIB
Alwi Farhan Tampil Habis-Habisan untuk Lolos ke Perempat Final Australia Open 2026
Alwi Farhan Tampil Habis-Habisan untuk Lolos ke Perempat Final Australia Open 2026 (X/@inabadminton)
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SYDNEY - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengakui butuh perjuangan habis-habis untuk melaju ke babak perempat final Australia Open 2026. Ia pun masih menjaga asa untuk berprestasi dalam ajang tersebut.

1. Tampil Habis-habisan

Kepastian lolos ke perempat final usai dirinya meraih kemenangan atas wakil Jepang Minoru Koga dengan skor 20-22, 21-16 dan 21-9 dalam babak 16 besar. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026).

Alwi Farhan mengatakan sangat senang dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu. Ia mengakui mendapatkan perlawanan cukup berat dari wakil Jepang tersebut dalam tiga gim.

Alwi Farhan (PBSI)
Alwi Farhan (PBSI)

"Alhamdulillah bisa mengatasi semua problem yang ada di lapangan, memang enggak gampang tadi, lawan posturnya memang kecil tapi enggak mati-mati, justru itu membuat nafsu. Dengan berjalannya waktu, makin lama, makin sadar, makin bisa mengontrol kondisi jadi tadi belajar untuk mengatasi nafsunya, jadi enggak buru-buru mau mendapat poin," kata Alwi dalam keterangannya.

"Memang beberapa kali, bola-bola banyak unlucky ball juga dari dia. Walau sudah jatuh-jatuh posisinya susah, dia juga masih bisa dapat. Itu mungkin kelebihannya dia. Unik juga sih karena memang posturnya tidak terlalu tinggi tapi dia bisa memaksimalkan apa yang dia punya, which is itu something bagus untuk tunggal putra, karena ada pola-pola permainan yang berbeda-beda," tambahnya.

Atlet berusia 21 tahun itu mengatakan tidak berpuas diri dengan performanya saat ini karena masih banyak kekurangan. Alwi pun akan melakukan evaluasi singkat agar dapat tampil lebih apik dalam babak perempat final.
 

 

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