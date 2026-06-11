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Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Pantang Menyerah, Alwi Farhan Tembus Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |11:51 WIB
Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Pantang Menyerah, Alwi Farhan Tembus Perempatfinal
Alwi Farhan berhasil menembus perempatfinal Australia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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SYDNEY – Alwi Farhan berhasil melaju ke perempatfinal Australia Open 2026 Super 500. Tampil pantang menyerah, ia menyisihkan Minoru Koga di babak 16 besar Australia Open 2026 dengan 20-22, 21-16, dan 21-9.

Bermain di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) pagi WIB, Alwi bermain agresif sejak awal gim pertama. Ia berusaha mencari celah untuk mendapatkan poin.

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Sementara waktu, Alwi dapat unggul 9-7 atas Koga. Ia pun berusaha untuk terus memperlebar keunggulannya dari lawan.

Koga tampil cukup ngotot dalam upaya meraih hasil maksimal di gim pertama. Akan tetapi, wakil Jepang itu masih tertinggal 16-18 dari Alwi.

Kerja keras Koga akhirnya berbuah manis. Kepastian tersebut setelah mampu mengalahkan Alwi dengan catatan poin 22-20.

Dalam gim kedua, Alwi berusaha bangkit dengan langsung bermanuver untuk mendapatkan poin. Saat ini, ia dapat unggul 4-1 atas Koga.

 

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