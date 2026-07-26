Marc Marquez Disebut Punya 13 Gelar jika Tak Cedera Parah pada MotoGP 2020!

PEMBALAP legenda asal Spanyol, Jorge Lorenzo, memberikan pujian kepada rider Ducati Lenovo, Marc Marquez. X-Fuera -sapaan akrab Jorge Lorenzo- menilai Marc Marquez akan memiliki 13 gelar juara dunia jika tidak mengalami cedera parah pada MotoGP 2020.

1. Cedera Parah di 2020

Di tujuh tahun awal (2013-2019) membalap MotoGP, Marc Marquez enam kali keluar sebagai juara dunia. Hanya di tahun 2015 The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal menjadi kampiun karena kalah saing dari Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Marc Marquez saat membela Repsol Honda. (Foto: MotoGP)

Namun, petaka menimpa Marc Marquez pada 2020. Di seri pembuka MotoGP 2020 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Marc Marquez mengalami patah tangan.

Akibatnya, rider asal Spanyol ini absen di sepanjang MotoGP 2020. Kondisi fisiknya juga tak stabil saat mentas di MotoGP 2021, 2022 dan 2023.

2. Pindah ke Ducati pada 2024

Sampai akhirnya di 2024, pelan-pelan Marc Marquez dalam kondisi fisik yang lebih ideal. Hasilnya, Marc Marquez finis di posisi tiga MotoGP 2024. Puncaknya tersaji di MotoGP 2025, yang mana Marc Marquez menyabet gelar juara dunia ketujuh!

Saat ini atau di MotoGP 2026, Marc Marquez masuk dalam perburuan gelar juara. Ia duduk di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 190 angka, hanya terpaut 18 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen.