Marc Marquez Blak-Blakan soal Kemenangan Perdananya Musim Ini di Hungaria

JAKARTA - Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat di MotoGP Hungaria 2026 akhir pekan kemarin. Ia pun berbicara blak-blakan mengenai kemenangan perdananya musim ini.

1. Kemenangan Perdana

Pembalap berusia 33 tahun itu mengalami kesulitan sejak awal musim karena masalah saraf akibat cedera bahu serius yang dideritanya dalam kecelakaan di Indonesia tahun lalu.

Ia absen di Grand Prix Catalan untuk menjalani operasi, setelah patah tulang yang membuatnya absen di Grand Prix Prancis.

Marc Marquez kembali beraksi di Mugello setelah hanya tiga minggu absen. Pembalap Spanyol itu harus puas finish di posisi ketujuh

Namun, seminggu kemudian, Marquez berhasil memenangi balapan pertamanya musim ini. Comeback di Mugello menjadi persiapan bagi dirinya untuk memenangi MotoGP Hungaria 2026.

Kecelakaan Jorge Martin vs Marco Bezzecchi di MotoGP Hungaria 2026. (Foto: MotoGP)

“Saya memutuskan untuk berlatih di Mugello untuk mempersiapkan diri menghadapi sirkuit ini, karena saya tidak tahu – jujur ​​saja – berapa banyak kesempatan yang akan saya miliki untuk memikirkan kemenangan di akhir pekan," ujar Marquez, melansir Crash, Selasa (9/6/2026).

“Saya tahu di sini, dengan tikungan kiri, ada peluang. Tetapi, dalam situasi saya saat ini, saya tidak bisa mendekati akhir pekan dengan mode menyerang sejak awal," ujarnya,

“Kemudian, jika saya merasa [baik], saya akan menyerang. Tetapi saya tidak bisa mendekati [akhir pekan seperti ini].