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Kisah Asmara Lewis Hamilton dan Kim Kardashian di F1 GP Monaco 2026, dari Kecupan Podium hingga Aksi Cuek di Lintasan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |00:10 WIB
Kisah Asmara Lewis Hamilton dan Kim Kardashian di F1 GP Monaco 2026, dari Kecupan Podium hingga Aksi Cuek di Lintasan
Kim Kardashian hadir mendukung Lewis Hamilton di F1 GP Monaco 2026. (Foto: Instagram/kimkardashian)
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KISAH asmara pembalap Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton dengan sang kekasih, Kim Kardashian menarik untuk dibahas. Sebab kehadiran Kardashian di Formula One (F1) GP Monaco 2026 tak hanya menjadi motivasi tambahan untuk Hamilton, tetap juga menghadirkan momen lucu yang terjadi jelang balapan.

Momen lucu itu terjadi ketika komentator senior Sky F1, Martin Brundle, harus menerima kenyataan pahit, diabaikan begitu saja oleh bintang reality show papan atas, Kim Kardashian. Brundle, yang terkenal dengan keberaniannya menerobos kerumunan demi mewawancarai pesohor dunia sebelum lampu hijau menyala, justru dicueki oleh rombongan Kim Kardashian.

1. Penolakan Dingin

Drama dimulai saat pria berusia 67 tahun itu mendekati Kim Kardashian yang hadir di sirkuit jalan raya Monte Carlo untuk pertama kalinya. "Kim, Martin Brundle dari Sky F1. Bagaimana kabarmu hari ini?" sapa Brundle dengan sopan, dikutip dari Crash, Rabu (9/6/2026).

Alih-alih menjawab, wanita berusia 45 tahun itu hanya melempar senyum tipis sebelum langsung memalingkan wajah dan asyik mengobrol dengan salah satu anggota rombongannya. Tak menyerah, Brundle mencoba melempar pertanyaan kedua, "Apakah Anda menikmati F1?"

Lewis Hamilton bersama Kim Kardashian (Crash)
Lewis Hamilton bersama Kim Kardashian (Crash)

Sayangnya, usaha tersebut langsung dipatahkan oleh pengawal Kim yang menggelengkan kepala sambil memberi isyarat tangan agar Brundle menjauh. Di tengah situasi canggung tersebut, ketegangan sempat meningkat ketika seseorang dari pihak keamanan mencoba mendorong tubuh Brundle.

"Anda tidak perlu mendorong saya, Sobat. Ya, biasanya orang-orang mau mengobrol sebentar dengan kami," ujar Brundle.

Sembari berjalan pergi menerima kekalahan, Brundle bergumam ke arah kamera, "Ada Kim dan Khloe, jadi kita tidak berbicara hari ini. Padahal saya sempat percaya mereka akan mau (diwawancarai)."

 

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