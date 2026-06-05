F1 GP Monako 2026 Digelar Akhir Pekan Ini, Saksikan Live Streaming di VISION+

JAKARTA – Formula 1 kembali menggelar salah satu balapan paling bergengsi dan ikonik dalam kalender musim ini melalui Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Berlangsung di jalanan sempit Monte Carlo, Monaco dikenal sebagai salah satu sirkuit paling legendaris sekaligus paling menantang bagi para pembalap Formula 1. Nonton streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Meski memiliki pemandangan mewah yang menjadi ciri khasnya, Grand Prix Monaco dalam beberapa tahun terakhir kerap dianggap kurang menghadirkan banyak aksi overtaking karena karakter lintasannya yang sangat sempit. Namun, musim ini terdapat optimisme bahwa balapan di Monte Carlo dapat berlangsung lebih menarik dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.

Selain persaingan antar tim papan atas, perhatian juga tertuju kepada pembalap muda Mercedes, Kimi Antonelli, yang terus menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2026. Setelah tampil gemilang dalam lima seri pertama, Antonelli berhasil memperlebar keunggulannya di klasemen sementara usai mencatat hasil positif pada Grand Prix Kanada.

Penampilan konsisten Antonelli menjadikannya salah satu sorotan utama menjelang balapan di Monaco. Jika mampu mempertahankan performanya di lintasan jalan raya yang terkenal menuntut presisi tinggi ini, bukan tidak mungkin pembalap muda asal Italia tersebut kembali mencuri perhatian dan memperkokoh posisinya di puncak klasemen. Simak jadwal lengkap Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026:

Jumat, 5 Juni 2026 18.25 WIB | Practice 1 21.55 WIB | Practice 2

Sabtu, 6 Juni 2026 17.25 WIB | Practice 3 20.55 WIB | Qualifying

Minggu, 7 Juni 2026 18.30 WIB | Grand Prix Sunday 19.55 WIB | Race 22.00 WIB | Chequered Flag