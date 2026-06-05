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HOME SPORTS F1 & A1

Alasan Scuderia Ferrari Pagari Charles Leclerc hingga F1 2030

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |00:11 WIB
Alasan Scuderia Ferrari Pagari Charles Leclerc hingga F1 2030
Charles Leclerc resmi memperpanjang kontrak dengan Scuderia Ferrari hingga F1 2030 (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
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MARANELLO – Scuderia Ferrari resmi memperpanjang kontrak Charles Leclerc jelang F1 GP Monaco 2026. Tidak main-main, pembalap berusia 28 tahun itu diikat dengan kerja sama hingga minimal 2030!

Saksikan F1 GP Monaco 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Bersama dari Akademi

Charles Leclerc. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)

Leclerc diketahui sudah bersama Ferrari sejak di akademi. Saking pentingnya, pabrikan asal Italia itu menitipkan sang pembalap di Sauber pada 2018 untuk melakoni debut usai jadi juara F2 2017.

Hanya semusim, Leclerc dipromosikan ke Scuderia Ferrari pada 2019. Setelah dua kali perpanjang kontrak, Ferrari kembali mengikatnya dengan kerja sama multitahun yang diperkirakan hingga 2030.

Leclerc mengaku senang bisa terus menjadi bagian keluarga besar Ferrari. Ia merasa yakin dengan progress yang ditunjukkan The Prancing Horse kendati tak kunjung jadi juara dunia di F1.

“Kami telah berbagi momen luar biasa bersama dan juga beberapa momen sulit. Tapi, saya yakin bersama tim ini dan sangat bersyukur kami akan terus saling mendorong menuju tujuan bersama, yakni membawa gelar juara dunia kembali ke Maranello,” tukas Leclerc, dinukil dari Crash, Jumat (5/6/2026).

 

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