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Selain Fisik, Disiplin Jadi Pondasi Utama Shin Tae-yong Bentuk Kekuatan Persija Jakarta!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |01:05 WIB
Selain Fisik, Disiplin Jadi Pondasi Utama Shin Tae-yong Bentuk Kekuatan Persija Jakarta!
Shin Tae-yong siap bangkitkan kualitas Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan disiplin sangat ditekankan di skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Hal itu dilakukan dalam upaya mengantarkan Persija Jakarta bersaing di jalur juara Super League 2026-2027.

1. Persija Jakarta Sudah Gelar Latihan

Persija Jakarta sudah menggelar latihan perdana jelang musim baru di Persija Training Ground, Sawangan, Depok pada Selasa 14 Juli 2026. Shin Tae-yong mengatakan budaya disiplin menjadi pondasi utama dalam membangun kekuatan Persija Jakarta.

Shin Tae-yong saat pimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
Shin Tae-yong saat pimpin sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

Ia menekankan para pemain harus terbiasa dengan kedisiplinan mulai saat ini demi mendapatkan hasil positif di akhir musim.

"Mengenai budaya tim, karena kita melakukan olahraga sepakbola yang sangat keras. Jadi, kedisiplinan dan sistem itu penting," kata Shin Tae-yong.

"Saya ingin membangun kedisiplinan dan sistem tersebut secara terstruktur," lanjut pelatih yang dikontrak Persija Jakarta hingga tiga musim.

2. Fisik Pemain Persija Jakarta Akan Diperkuat

Selain itu, Shin Tae-yong juga akan memberikan perhatian khusus kepada kondisi fisik para pemain Persija Jakarta. Menurut Shin Tae-yong, fisik prima akan memudahkan para pemain menjalankan skema permainan dengan baik.

 

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