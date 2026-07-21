Penggiat Olahraga Lari Siap-Siap! Bakal Ada Lomba dengan Race Village Unik pada September 2026

Penggiat olahraga lari harus bersiap menyambut lomba dengan race village unik pada 6 September 2026 (Foto: Amartha 10X Run 2026)

PENGGIAT olahraga lari harus bersiap menyambut lomba dengan race village unik, pada 6 September 2026. Hal itu akan dihadirkan dalam Amartha 10X Run 2026.

Ajang balap lari itu dijadwalkan memeriahkan kawasan Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK). Pihak penyelenggara telah membuka pendaftaran bagi para pelari yang ingin menjajal batas kemampuan fisiknya.

1. Inspirasi

Selain mengejar rekor waktu tercepat, ajang ini juga menjadi wadah perayaan bagi proses bertumbuh setiap individu. Ajang yang mengusung tema "We Go Beyond" terinspirasi dari perjalanan Amartha selama 16 tahun mendampingi lebih dari empat juta UMKM perempuan di 50.000 desa di seluruh Indonesia untuk terus berkembang.

"Setiap hari kami melihat bagaimana proses bertumbuh dimulai dari berani mengambil satu langkah selanjutnya, Amartha 10X Run menjadi ruang untuk merayakan perjalanan tersebut," kata SVP of Marketing & Growth Amartha, Sheldon Chuan dalam keterangannya.