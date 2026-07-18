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Athletics Challenge Seri 1 2026 Sukses Digelar, Jadi Wadah Pembinaan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |19:04 WIB
Athletics Challenge Seri 1 2026 Sukses Digelar, Jadi Wadah Pembinaan
Athletics Challenge Seri 1 2026 Sukses Digelar. (Foto: Ist)
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KUDUS Athletics Challenge Seri 1 2026 sukses digelar di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, berlangsung sejak 15-18 Juli 2026. Ajang tersebut sebagai wadah pembinaan atletik usia muda.

Kompetitif kolaborasi Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife yang dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Kudus. MilkLife Athletics Challenge Seri 1 2026 diikuti oleh 2.270 murid yang berasal dari 196 Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kudus dan sekitarnya.

Dalam penyelenggaraan tahun ini terdapat lima kelompok usia (KU 8, KU 10, KU 12, KU 15 dan KU 18) serta 23 nomor cabang olahraga yang diperlombakan. 23 nomor itu yaitu Lari 40 meter, Lari 60 meter, Lari 80 meter, Lari 100 meter, Lari 400 meter, Lari 800 meter, Lari 1000 meter, Lari 1.500 meter, Jalan Cepat 2.000 meter, Jalan Cepat 3.000 meter, Lari Estafet 8 x 50 meter mixed, Lari Estafet 5 x 80 meter, Lari Estafet 4 x 100 meter, Lari Estafet 4 x 400 meter mixed, Kanga’s Escape, Formula 1, Frog Jump, Turbo Throw, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Lompat Tinggi, Lempar Lembing dan Lempar Cakram.
Athletics Challenge Seri 1 2026 Sukses Digelar
Athletics Challenge Seri 1 2026 Sukses Digelar

Deputy Program Manager Bakti Olahraga Djarum Foundation Welly Arisanto selaku , mengatakan penambahan kelompok usia dalam Athletic Challenge tahun ini bertujuan untuk memperluas rantai regenerasi atletik dari tingkat akar rumput. Hal ini tak terlepas dari semangat Bakti Olahraga Djarum Foundation yang fokus pada pembinaan usia dini di berbagai cabang olahraga.

“Dengan menghadirkan kelompok usia 8 tahun pada seri 1 2026 ini, kami ingin memotong garis awal pembinaan agar lebih dini lagi. Di usia emas anak-anak, koordinasi motorik mereka sedang berkembang pesat. Lewat MilkLife Athletics Challenge, kami memfasilitasi mereka agar mengenal fondasi atletik lewat cara yang kompetitif namun tetap menyenangkan,” uca Welly dalam keterangannya.

"Tahun ini kami juga menyegarkan pilihan nomor perlombaan dengan menyisipkan variasi lari 800 meter dan lompat tinggi yang lebih efektif untuk mengukur potensi dasar mereka. Di sisi lain, kami memilih untuk lebih selektif terhadap nomor yang membutuhkan ketahanan fisik ekstrem seperti lari 3.000 meter, ataupun nomor dengan risiko cedera sendi tinggi pada anak seperti lompat jangkit. Kami ingin peserta fokus pada nomor atletik yang adaptif dan sesuai dengan porsi tumbuh kembang mereka, sehingga proses pencarian bakat berjalan lebih aman dan terarah,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kudus Firdaus mengatakan pembinaan atletik usia dini di Jawa Tengah terus menunjukkan grafik yang menjanjikan seiring rutinnya penyelenggaraan Atletics Challenge sejak tahun 2024. Ajang yang memadukan konsep kompetisi dan fun games edukatif ini terbukti efektif menarik minat ribuan pelajar dari berbagai tingkat sekolah.

 

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