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Raih 7 Medali, Indonesia Lewati Target di Asian Boxing Championship U-19 dan U-23 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |00:05 WIB
Raih 7 Medali, Indonesia Lewati Target di Asian Boxing Championship U-19 dan U-23 2026!
Indonesia sabet 7 medali di Asian Boxing Championship U-19 dan U-23 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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TIM Nasional (Timnas) tinju Indonesia melampaui target prestasi pada Asian Boxing Championsship U-19 dan U-23 2026 yang berlangsung di Hall Basket, Senayan, Jakarta. Bertindak sebagai tuan rumah, para petinju Indonesia mengoleksi tujuh medali dari ajang tersebut.

Pencapaian itu mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati), Hengky Silatang. Menurutnya, hasil yang diraih para petinju muda Indonesia melebihi target awal yang ditetapkan sebelum kejuaraan dimulai.

Petinju Indonesia lampaui target di Asian Boxing U-19 dan U-23 Championship 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Petinju Indonesia lampaui target di Asian Boxing U-19 dan U-23 Championship 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Iya (hasil ini) melampaui target, karena memang kita tahu diri juga (seberapa besar kemampuan atlet-atlet bersaing di level Asia)," kata Hengky Silatang kepada awak media, termasuk Okezone di Hall Basket, Senayan, Jakarta.

Kontingen Indonesia menutup kejuaraan dengan total tujuh medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Raihan itu terdiri atas satu emas, satu perak, dan lima perunggu.

1. Daftar Petinju Indonesia yang Sumbang Medali

Medali emas dipersembahkan Anggie Intania Chalik yang tampil sebagai juara di kelas terbang ringan putri U-19 (45-48 kg). Sementara itu, Dira Artika menyumbangkan medali perak dari kelas bulu putri U-19 (57 kg).

Lima medali perunggu masing-masing diraih Linda Sarui Langi Malin di kelas minimum putri U-23 (45-48 kg), Maria Mesita Manguntu di kelas welter ringan putri U-23 (65 kg), serta Rliko Praveg di kelas penjelajah putra U-23 (85 kg). Tambahan dua perunggu lainnya disumbangkan Joshua Toni Marties Lahin dari kelas ringan putra U-19 (60 kg) dan Viktor Wengkang di kelas welter putra U-19 (65 kg).

 

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