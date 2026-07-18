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Tunggu Persetujuan PSSI, Adhyaksa FC Siap Ganti Nama Sebelum Super League 2026-2027 Dimulai!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |01:05 WIB
Tunggu Persetujuan PSSI, Adhyaksa FC Siap Ganti Nama Sebelum Super League 2026-2027 Dimulai!
Adhyaksa FC segera ganti nama jelang Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@adhyaksafootballclub)
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ADHYAKSA FC siap mengganti nama sebelum mengarungi Super League 2026-2027. Nama pengganti bisa digunakan setelah PSSI menggelar Kongres Biasa pada Senin 3 Agustus 2026.

1. Berkandang di Kalimantan

Presiden klub Adhyaksa FC Eko Setyawan memantapkan langkahnya untuk berkandang di Kalimantan Tengah. Sebelumnya telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bulan lalu.

Adhyaksa FC Resmi Pindah Homebase, Ganti Nama Jadi Kalteng FC

"Nama klub nantinya akan lebih melokal, identik dengan daerah, dan menggunakan bahasa daerah yang sudah familiar di masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Eko Setyawan dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (18/7/2026).

Kehadiran Adhyaksa di Kalimantan Tengah diharapkan menghadirkan hiburan olahraga bagi masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan Adhyaksa FC diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan sepakbola di Kalimantan Tengah.

2. Adhyaksa FC Geber Persiapan

Adhyaksa FC sudah memantapkan persiapan menuju kompetisi Liga 1 2026-2027. Rabu 15 Juli 2026 sore WIB, para pemain sudah mulai melakukan latihan di Lapangan SPH Karawaci, Tangerang. 

 

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