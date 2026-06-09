Hasil Australia Open 2026: Faathir/Devin Disingkirkan Pasangan Hong Kong di 32 Besar

Hasil Australia Open 2026: Faathir/Devin Disingkirkan Pasangan Hong Kong di 32 Besar (X/@INABadminton)

SYDNEY - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, menjadi wakil Merah Putih pertama yang harus mengakhiri perjuangan di Australia Open 2026. Keduanya tersingkir pada babak 32 besar setelah kalah dari pasangan Hong Kong, Hung Kuei Chun/Chui Lun Wai.

Pertandingan berlangsung di Quycentre, Olympic Boulevard, Australia, Selasa (9/6/2026), Faathir/Devin harus mengakui keunggulan lawannya. Mereka kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-11, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, duel berjalan cukup ketat sejak awal pertandingan. Faathir/Devin mampu mengimbangi permainan lawan dan terus menjaga jarak poin tetap dekat.

Namun, memasuki fase interval, pasangan muda Indonesia mulai kehilangan ritme permainan. Beberapa kesalahan sendiri membuat mereka tertinggal dan kesulitan mengejar ketertinggalan.

Faathir/Devin sempat berusaha memperkecil jarak saat tertinggal 15-20. Mereka menambah dua poin beruntun menjadi 17-20 sebelum akhirnya kehilangan gim pertama setelah netting Devin gagal melewati net, 17-21.

Memasuki gim kedua, Faathir/Devin tampil jauh lebih agresif. Mereka langsung mengambil kendali permainan dan unggul cepat dengan skor 10-3.

Dominasi pasangan peringkat 37 dunia tersebut terus berlanjut hingga interval dengan keunggulan 11-3. Setelah jeda, mereka tetap konsisten menjaga tekanan kepada pasangan Hong Kong.

Empat poin beruntun yang diraih Faathir/Devin semakin menjauhkan mereka dari kejaran lawan. Gim kedua pun berhasil diamankan dengan skor meyakinkan 21-11 untuk memaksakan rubber game.

Pada gim penentuan, Faathir/Devin sempat mengalami kesulitan setelah tertinggal 2-8. Meski begitu, mereka menunjukkan semangat juang tinggi dengan memangkas ketertinggalan menjadi 12-11 setelah merebut tujuh dari sembilan poin berikutnya.

Sayangnya momentum tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan. Hung Kuei Chun/Chui Lun Wai kembali mengambil alih permainan dan meraih tujuh poin beruntun untuk menjauh.