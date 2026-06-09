Hasil Australia Open 2026: Bungkam Perlawanan Singapura, Sabar/Reza Amankan Tempat di 16 Besar

SYDNEY – Langkah impresif berhasil ditunjukkan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, di ajang Australia Open 2026. Tiket ke babak 16 besar sukses diamankan setelah mereka menumbangkan perlawanan alot wakil Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong, lewat kemenangan straight game 23-21 dan 21-16.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam babak 32 besar. Laga sengit tersebut berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Selasa (9/6/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tampil dengan semangat penuh melawan Willard/Jia dalam gim pertama. Hal itu terbukti dengan usaha keras mereka untuk mengumpulkan poin demi poin sejak awal laga.

Setelah melalui reli-reli panjang, Sabar/Reza dapat unggul 15-13 atas Willard/Jia. Mereka pun terus berupaya memperlebar keunggulan atas Willard/Jia.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza akhirnya meraih hasil maksimal dalam gim pertama melawan Willard/Jia. Mereka sukses mengalahkan Willard/Jia dengan skor tipis 23-21 melalui drama setting point.