Hasil Australia Open 2026: Febriana/Meilysa Tembus 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Hong Kong

SYDNEY – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses mengamankan tempat di babak 16 besar Australia Open 2026. Tiket tersebut diraih usai mereka menyudahi perlawanan sengit wakil Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, dua gim langsung dengan skor akhir 21-9 dan 21-18.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam babak 32 besar Australia Open 2026. Laga krusial tersebut berlangsung di lapangan Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Selasa (9/6/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Pasangan yang akrab disapa Ana/Trias ini tampil dengan kepercayaan diri penuh melawan Yeung/Yeung dalam gim pertama. Hal tersebut membuat Ana/Trias begitu mudah mendapatkan pundi-pundi poin dari lawan.

Memasuki interval, Ana/Trias dapat unggul 11-5 atas Yeung/Yeung. Mereka pun berusaha dengan semaksimal mungkin terus memperlebar keunggulan atas Yeung/Yeung.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ana/Trias berhasil meraih hasil manis atas Yeung/Yeung dalam gim pertama. Kepastian itu setelah Ana/Trias mempertahankan keunggulan 21-9 atas lawan.