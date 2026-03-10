Aaron Chia/Soh Wooi Yik Gagal Juara All England 2026, Herry IP: Keberuntungan Tidak Berpihak

BIRMINGHAM – Kepala pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), angkat bicara soal kegagalan Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara di All England 2026. Ia menilai anak asuhnya itu hanya tidak beruntung.

Aaron/Soh gagal juara usai kalah dari Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu 8 Maret 2026 malam WIB. Ganda putra nomor satu Malaysia itu memberi perlawanan sengit, namun harus kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 12-21, dan 19-21.

1. Dewi Fortuna

Herry mengakui Aaron/Soh bermain baik melawan Kim/Seo. Hanya saja, dewi fortuna masih belum berpihak kepada peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu.

“Aaron–Wooi Yik bermain dengan baik, tetapi mungkin keberuntungan tidak berpihak kepada mereka untuk menjadi juara di All England,” kata Herry, dilansir dari New Straits Times, Selasa (10/3/2026).

2. Catatan

Pelatih asal Indonesia itu memberikan setidaknya dua catatan kepada Aaron/Soh. Herry menilai, anak didiknya masih kerap melakukan kesalahan di poin krusial dan kurang fokus.

“Namun, mereka harus menyadari kenyataan keras—di level tertinggi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan pada poin-poin krusial. Hal inilah yang membedakan antara kemenangan dan kekalahan,” ucap pria berjuluk Coach Naga Api itu.