Finis Posisi 8 di Moto3 Jerman 2026, Veda Ega: Balapan yang Positif

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Veda Ega Pratama merasa telah menjalani balapan yang positif dengan finis posisi delapan di Moto3 Jerman 2026. Hal terpenting baginya adalah terus konsisten meraih poin.

Veda memulai balapan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu 12 Juli 2026 sore WIB, dari posisi 13. Ia berjuang begitu keras untuk memperbaiki posisi dan akhirnya menyudahi balap di posisi kedelapan.

1. Lebih Menantang

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Rider Honda Team Asia itu mengakui memulai lomba dari posisi ke-13 menjadi lebih menantang. Ia senang bisa start dengan baik dan merebut beberapa posisi pada lap-lap awal.

"Secara keseluruhan, saya rasa ini balapan yang positif. Memulai dari posisi ke-13 memang membuat segalanya lebih sulit, tetapi saya mampu melakukan start dengan baik dan merebut beberapa posisi pada lap-lap awal," kata Veda, dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (13/7/2026).

Pembalap asal Indonesia itu mengatakan, sebenarnya agak kecewa hanya menyudahi balapan di posisi kedelapan, tetapi terpenting tetap dapat poin. Ia akan terus berbenah agar lebih baik lagi ke depan.

"Finis kedelapan memang bukan hasil yang kami inginkan setelah kecepatan yang kami tunjukkan pada Jumat, tetapi tetap penting untuk meraih poin dan terus belajar," tegas pria berusia 18 tahun itu.