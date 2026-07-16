Segini Kisaran Gaji Pembalap Malaysia Hakim Danish yang Laris Manis Diburu 6 Tim Moto3 dan Moto2

BERAPA gaji pembalap Malaysia Hakim Danish yang laris manis diburu 6 tim Moto3 dan Moto2? Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, pembalap Moto3 memiliki kisaran gaji dari 30.000 hingga 150.000 euro atau sekira Rp620 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun.

Melihat status Hakim Danish sebagai rookie atau pembalap pendatang baru di Moto3 2026, gajinya disinyalir masih berada di batas bawah. Meski berstatus rookie, rider 18 tahun ini tampil menggila di Moto3 2026.

Hakim Danish tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)

1. Juara Moto3 Republik Ceko 2026

Hingga seri ke-11 Moto3 2026, Hakim Danish dua kali naik podium. Selain finis ketiga di Moto3 Italia 2026, Hakim Danish keluar sebagai juara Moto3 Republik Ceko 2026!

Berkat kemenangan ini, Hakim Danish masuk posisi 10 klasemen sementara Moto3 2026. Hingga seri ke-11, rider Aeon Credit – MT Helmets – MSi itu duduk di posisi tujuh klasemen sementara dengan 86 angka.

Di klasemen sementara rookie terbaik, Hakim Danish menempati posisi tiga! Ia hanya kalah dari Brian Uriate yang kini menempati posisi dua klasemen sementara Moto3 2026 dengan 127 angka.

Selain itu, Hakim Danish juga kalah dari rider andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang menduduki peringkat enam klasemen sementara dengan 90 poin. Menarik menanti aksi lanjutan Hakim Danish di Moto3 2026. Selanjutnya seri ke-12 Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris pada 7-9 Agustus 2026.