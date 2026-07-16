Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Kisaran Gaji Pembalap Malaysia Hakim Danish yang Laris Manis Diburu 6 Tim Moto3 dan Moto2

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |19:05 WIB
Segini Kisaran Gaji Pembalap Malaysia Hakim Danish yang Laris Manis Diburu 6 Tim Moto3 dan Moto2
Hakim Danish tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)
A
A
A

BERAPA gaji pembalap Malaysia Hakim Danish yang laris manis diburu 6 tim Moto3 dan Moto2? Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, pembalap Moto3 memiliki kisaran gaji dari 30.000 hingga 150.000 euro atau sekira Rp620 juta hingga Rp1,5 miliar per tahun.

Melihat status Hakim Danish sebagai rookie atau pembalap pendatang baru di Moto3 2026, gajinya disinyalir masih berada di batas bawah. Meski berstatus rookie, rider 18 tahun ini tampil menggila di Moto3 2026.

Hakim Danish tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)
Hakim Danish tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)

1. Juara Moto3 Republik Ceko 2026

Hingga seri ke-11 Moto3 2026, Hakim Danish dua kali naik podium. Selain finis ketiga di Moto3 Italia 2026, Hakim Danish keluar sebagai juara Moto3 Republik Ceko 2026!

Berkat kemenangan ini, Hakim Danish masuk posisi 10 klasemen sementara Moto3 2026. Hingga seri ke-11, rider Aeon Credit – MT Helmets – MSi itu duduk di posisi tujuh klasemen sementara dengan 86 angka.

Di klasemen sementara rookie terbaik, Hakim Danish menempati posisi tiga! Ia hanya kalah dari Brian Uriate yang kini menempati posisi dua klasemen sementara Moto3 2026 dengan 127 angka.

Selain itu, Hakim Danish juga kalah dari rider andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang menduduki peringkat enam klasemen sementara dengan 90 poin. Menarik menanti aksi lanjutan Hakim Danish di Moto3 2026. Selanjutnya seri ke-12 Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris pada 7-9 Agustus 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/38/3230441/hakim_danish-sURq_large.jpg
Kisah Luar Biasa Hakim Danish, Rival Vega Ega Pratama yang Miliki Tribun Khusus di Sirkuit Sepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/38/3230082/hakim_danish-FsSB_large.jpg
Kisah Pembalap Malaysia Hakim Danish, Rival Veda Ega Pratama yang Laris Manis Diburu 5 Tim Moto3 dan Moto2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/38/3229803/veda_ega_pratama_merasa_balapan_di_moto3_jerman_2026_sungguh_positif-RBnr_large.jpg
Finis Posisi 8 di Moto3 Jerman 2026, Veda Ega: Balapan yang Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/38/3229690/veda_ega_pratama-CrgA_large.jpg
Kisah Manis Veda Ega Pratama, Sukses Salip Hakim Danish di Klasemen Moto3 2026 Berkat Hasil GP Jerman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/38/3229684/veda_ega_pratama-nB6D_large.jpg
Klasemen Sementara Moto3 2026 Usai GP Jerman: Veda Ega Pratama Melesat ke Posisi Enam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/38/3229671/veda_ega_pratama-ZJ8E_large.jpg
Hasil Race Moto3 Jerman 2026: Beringas di Akhir Balapan, Veda Ega Pratama Finis Ke-8!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement